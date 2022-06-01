بولونيا يدخل السباق للظفر بخدمات غلام

دخل الدولي الجزائري فوزي غلام قائمة بولونيا لإنتدابه في فترة الانتقالات الصيفية. بعد انتهاء عقده مع نابولي الإيطالي.

وقال موقع “نابولي أونلاين” اليوم الأربعاء أن غلام يتواجد على رأس قائمة المدافعين الذي تنوي إدارة بولونيا استقدام مدافع الخضر المتواجد في أمريكا لقضاء عطلته.

كما أكد المصدر. أن غلام يتواجد برفقة الموهبة التشيكية دانيل ساميك البالغ من العمر 18 عاما الذي ينشط في سلافيا براغا.

ويتواجد غلام محل عدد من الأندية على غرار سانت ايتيان وأولمبيك مارسيليا.

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