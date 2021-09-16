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بوليفيا تعلن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع ‎الجمهورية الصحراوية

بقلم لجرب محمد
بوليفيا تعلن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع ‎الجمهورية الصحراوية
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‏بعد ‎البيرو ضربة أخرى موجعة للنظام المغربي

أعلنت بوليفيا استئناف العلاقات الدبلوماسية مع ‎الجمهورية الصحراوية، مجددة عزمها تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين التي تعود إلى تاريخ اقامة العلاقات نوفمبر 1982.

و‏أكدت أيضا في بيانها أن العلاقات الدبلوماسية انقطعت بسبب بيان صحفي مضلل صدر في 2 يناير 2020، خلال فترة حكومة الأمر الواقع لجانين آنيز، والذي لا يعكس الالتزام العالمي بمكافحة الاستعمار والحفاظ على السلام الذي أيدته تقليديا الحكومة البوليفية.

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