بوليفيا تعلن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع ‎الجمهورية الصحراوية

‏بعد ‎البيرو ضربة أخرى موجعة للنظام المغربي

أعلنت بوليفيا استئناف العلاقات الدبلوماسية مع ‎الجمهورية الصحراوية، مجددة عزمها تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين التي تعود إلى تاريخ اقامة العلاقات نوفمبر 1982.

و‏أكدت أيضا في بيانها أن العلاقات الدبلوماسية انقطعت بسبب بيان صحفي مضلل صدر في 2 يناير 2020، خلال فترة حكومة الأمر الواقع لجانين آنيز، والذي لا يعكس الالتزام العالمي بمكافحة الاستعمار والحفاظ على السلام الذي أيدته تقليديا الحكومة البوليفية.