بوليفيا تعلن استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية
بقلم لجرب محمد
بعد البيرو ضربة أخرى موجعة للنظام المغربي
أعلنت بوليفيا استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية، مجددة عزمها تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين التي تعود إلى تاريخ اقامة العلاقات نوفمبر 1982.
وأكدت أيضا في بيانها أن العلاقات الدبلوماسية انقطعت بسبب بيان صحفي مضلل صدر في 2 يناير 2020، خلال فترة حكومة الأمر الواقع لجانين آنيز، والذي لا يعكس الالتزام العالمي بمكافحة الاستعمار والحفاظ على السلام الذي أيدته تقليديا الحكومة البوليفية.
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