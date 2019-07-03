بول بوت: “إذا لم يكن كايتا جاهزا 100% لا فائدة من مشاركته”

أكد مدرب منتخب غينيا، بول بوت، أنه يجب التأكد من جاهزية لاعبه نابي كايتا بنسبة 100%، قبل إقحامه من جديد في المباراة المقبلة لمنتخب غينيا، ضمن “كان 2019”.

وأوضح بول بوت، في حوار لموقع “بي بي سي”: “الكل ينتظر الكثير من كايتا، لم يتمكن من المشاركة في نهائي التشامينز ليغ، لكن كانت له الفرصة للمشاركة في “الكان””.

وأضاف: “الإصابة لازالت في ذهن كايتا، وإن لم يشعر أنه جاهز بنسبة 100%، فلا فائدة من مشاركته، خاصة وأن مباريات “الكان” تمتاز بكثافة عالية، لذا علينا انتظار نتائج فحوصاته”.

وتابع الناخب الغيني: “أظن أن ليفربول، أراد منذ البداية مشاركة كايتا، في الكان، على غرار زميليه في الفريق صلاح، وماني”.

وأردف بول بوت: “كان هناك ضغط أيضا على نابي كايتا، شعرت أنه يريد ذلك حقا، لأنه عمل بشكل كبير منذ عودته من ليفربول”.

يذكر أن منتخب غينيا، سيواجه المنتخب الجزائري، الأحد المقبل، لحساب الدور الثمن نهائي من نهائيات أمم إفريقا 2019.