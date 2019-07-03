بول بوت: ” الجزائر بلد رائع ولديكم جمهور إستثنائي”

أشاد المدرب البلجيكي لمنتخب غينيا بول بوت بالجمهور الجزائري، الذي السبق وأن إحتك به من خلال إشرافه على العارضة الفنية لفريق إتحاد العاصمة.

وسواجه المنتخب الجزائري نظيره الغيني يوم الأحد المقبل في إطار الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحديث بول بوت عن المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في تصريح للنهار قائلا:

“صراحة الجزائر لديها جمهور رائع، سبق وأنا تقابلنا في مباراة السد عندما أشرفت على منتخب بوركينافاسو، كما أنني أشرفت غلى فريق إتحاد العاصمة أين إستقبلوني بطريقة جيدة، وهو الجمهور الذي يعجبني كثيرا وهذه المباراة ستبقى خاصة بالنسبلة لي أرى أنه بلد رائع سواء من الجمهور أو اللاعبين”.