بول بوت: “الجزائر من أفضل المنتخبات حاليا ومواجهته ستكون جد صعبة”

الرياضة
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بول بوت: “الجزائر من أفضل المنتخبات حاليا ومواجهته ستكون جد صعبة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد بول بوت، مدرب منتخب غينيا، على صعوبة المواجهة التي تنتظرهم أمام المنتخب الجزائري، الذي يعتبره من أفضل المنتخبات حاليا.

وصرح بول بوت، لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الجزائري، من أفضل المنتخبات حاليا، وأظهر ذلك في مبارياته الماضية، ما يجعل مباراتنا أمامهم جد صعبة”.

وأضاف: “يملكون طريقة لعب متكاملة من جميع الجوانب، كما أن دفاعهم صلب لم يتلقَ أي هدف لحد الآن، إضافة لامتلاكهم السرعة والموهبة، والقوة في الصراعات الفردية”.

وتابع الناخب الغيني: “المنتخب الجزائري فاز على السنغال، الذي يعد هو الآخر، من أقوى المنتخبات حاليا”.

وأردف: “سندخل هذه المباراة محمسين 200%، نحن لسنا مرشحين في هذه الدورة، نحن بصدد تكوين منتخب، وهدفنا كان التأهل لهذه النهائيات”.

وختم بول بوت، بالحديث عن تجربته في الجزائر قائلا: “سعيد جدا بالتجربة التي خضتها كمدرب في الجزائر، الشعب الجزائري عاشق لكرة القدم”.


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