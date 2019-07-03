بول بوت: ” محرز لاعب كبير ولديكم فريق متكامل”

أشاد المدرب البلجيكي للمنتخب الغيني بلاعبي المنتخب الجزائري قبل مواجهة المنتخبين المرتقبة يوم الأحد المقبل في إطار الدور ثمن النهائي من منافسة كأس امم إفريقيا.

وسيواجه المنتخب الجزائري نظيره الغيني يوم الأحد المقبل في إطار الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

“عمل كبير يقوم به المدرب جمال بلماضي، هي تشكيلة مكتملة خصوصا مع وجود بعض الأسماء الرائعين كرياض محرز الذي يلعب في السيتي، بالرغم من عدم مشاركته المنتظمة مع فريقه وهناك العديد من اللاعبين الآخرين..في الحقيقية المنتخب الجزائري يملك فريق متكامل وبصحة جيدة”.