بول بوت مدربا جديدا لمنتخب كينيا

أعلن الإتحاد الكيني لكرة القدم، تعاقده رسميا مع المدرب السابق لإتحاد العاصمة، البلجيكي بول بوت، لمدة عامين.

وكشفت موقع “كينيا نيوز”، عن تقديم الإتحاد الكيني، لمدربه الجديد بول بوت، أثناء عقده الجمعية العامة السنوية بمومباسا.

كما نقل ذات المصدر تصريح بوت، بعد ترسيم تعاقده الجديد أين قال: “أنا فخور وسعيد أن أكون هنا”.

وأضاف: “تواجدت في إفريقيا منذ 12 سنة، كتبت ذكريات جميلة، وأنا مستعد لكتابة فصل آخر هنا في كينيا”.

وتابع: “أريد أن أؤكد لكم أنه بامكانكم الإعتماد علي 100 في المائة، وسوف أفعل كل شيء لرفع العلم الكيني عاليا”.

للذكر قدم بول بوت، إستقالته، من تدريب فريق إتحاد العاصمة، الأسبوع الماضي، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام شباب قسنطينة.