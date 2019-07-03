بول بوت يكشف مستجدات وضعية نابي كايتا قبل مواجهة الجزائر

كشف بول بوت، مدرب منتخب غينيا، مستجدات إصابة نجمه نابي كايتا، لاعب ليفريبول الإنجليزي، وإمكانية إلتحاقه بمواجهة الجزائر، ضمن “كان 2019”.

وقال بول بوت، في حوار لموقع “بي بي سي”: “كايتا، تم استدعائه من طرف الفريق الطبي لنادي ليفربول، وأتمنى عودته للمنتخب”.

وأضاف: “أعلمني كايتا، أنه يجب أن يخضع لفحص طبي آخر في ليفربول، قبل اتخاذ القرار النهائي، الذي آمل أن يكون ايجابيا”.

وتابع مدرب منتخب غينيا: “يجب أيضا أن نتأكد من جاهزية اللاعب ذهنيا للمشاركة من جديد، لأنه إذا كان متخوفا من تعرضه لإصابة، لن يكون مرتاحا باللعب”.

وأكد بول بوت، أنه قبل اتخاذه القرار النهائي، عليه انتظار قرار الطاقم الطبي لنادي ليفربول، وشعور اللاعب في حد ذاته.

يذكر أن النجم الغيني نابي كايتا، تعرض لإصابة خلال مواجهة نيجيريا، ما يرجح احتمال غيابه عن مباراة الدور الثمن النهائي من “كان 2019″، أمام الجزائر.