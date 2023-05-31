بومال: “جد سعيد بأول فوز لي داخل الديار”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب مولودية الجزائر، باتريس بومال، سعادته الكبيرة بفوزهم الأخير على الضيف اتحاد حنشلة، مبرزا أهمية ذلك بالنسبة لفريقه.
وصرح بومال، لتلفزيون “النهار”: “أهنئ لاعبينا على أدائهم وهذا الفوز المحقق داخل الديار، والذي انتظرته منذ التحاقي بالفريق”.
كما أضاف: “إحراز هذه النقاط الثلاث جد مهم بالنسبة لنا، كونها تضعنا في البوديوم، وتوسع الفارق عن ملاحقينا”.
وتابع باتريس بومال: “قدمنا أداء ً جيدا، قبل المنعرج الأخير من البطولة، وهذا يسمح لنا بالتحضير جيدا لتنقلنا المقبل إلى تيزي وزو”.
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