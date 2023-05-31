بومال: “جد سعيد بأول فوز لي داخل الديار”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، باتريس بومال، سعادته الكبيرة بفوزهم الأخير على الضيف اتحاد حنشلة، مبرزا أهمية ذلك بالنسبة لفريقه.

وصرح بومال، لتلفزيون “النهار”: “أهنئ لاعبينا على أدائهم وهذا الفوز المحقق داخل الديار، والذي انتظرته منذ التحاقي بالفريق”.

كما أضاف: “إحراز هذه النقاط الثلاث جد مهم بالنسبة لنا، كونها تضعنا في البوديوم، وتوسع الفارق عن ملاحقينا”.

وتابع باتريس بومال: “قدمنا أداء ً جيدا، قبل المنعرج الأخير من البطولة، وهذا يسمح لنا بالتحضير جيدا لتنقلنا المقبل إلى تيزي وزو”.