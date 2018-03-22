بومان يؤجل الحسم في مستقبل بلفوضيل مع بريمين

أكد المدير التنفيذي لنادي فيردير بريمين، فرانك بومان، أنّ فريقه لم يتطرق بعد لمستقبل إسحاق بلفوضيل، مع النادي، مفضلا تأجيل ذلك لنهاية الموسم.

وصرح فرانك بومان، في هذا الخصوص: “ليس لدينا أي ضغوط وكل شيء متفق عليه مع إسحاق، سننتظر نهاية الموسم لنقرر ما إذا كان اللاعب سيبقى معنا أم لا”.

وأضاف: “يجب أن يكون لدينا شعور جيد، ومقتنعين تماما عند اتخاذ قرار شراء عقد اللاعب، ونفس الشيء بالنسبة لبلفوضيل”.

وكشفت صحيفة “ويزر كورير” الألمانية، أنه لم يتم تحديد مبلغ معين لبيع عقد بلفوضيل، منذ البداية، وأن عدة إعتبارات ستدخل في تحديد ذلك.

حيث سيأخذ بعين الإعتبار، نسبة مشاركته مع الفريق، عدد الأهداف المسجلة وغيرها، على أن لا تتعدى قيمته في معظم الأحوال 10 ملايين أورو.