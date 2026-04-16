بومرداس: الإطاحة بشبكة وحجز 40 كلغ من المخدرات و400 مليون بخميس الخشنة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة خميس الخشنة لأمن ولاية بومرداس، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 03 أفراد مسبوقين قضائيا. مع ضبط قرابة الــ 40 كلغ من المخدرات من الكيف المعالج.

العملية جاءت في إطار الجهود العملياتية لمصالح الأمن الوطني في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وبعد معلومات مؤكدة تحصلت عليها ذات الفرقة حول نشاط مشبوه لأفراد شبكة إجرامية تحاول ترويج كميات معتبرة من المخدرات في الأوساط الشبانية ببومرداس. على إثرها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها الميدانية والتي أسفرت في ظرف قياسي من تفكيك الهيكل التنظيمي لها و ضبط 39.82 كلغ من الكيف المعالج. كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين. سيارتين سياحيتين تستعملان في عملية نقل المخدرات. مبلغ مالي من عائدات الاتجار الغير المشروع قدره 399مليون سنتيم و600 أورو. آلة عد النقود.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة.

div>

