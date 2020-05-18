بومرداس.. أعوان الحماية المدنية في عملية بحث عن شاب مفقود بواد يسر

يواصل اعوان الحماية المدنية بولاية بومرداس لليوم الثاني على التوالي عملية البحث عن شاب مفقود بواد يسر.

تدخلت، ليلة أمس الأحد، على الساعة 20 سا 37 د كل من وحدة زموري مدعمة بالوحدة الرئيسية، الوحدة البحرية، وحدة برج منايل، وحدة يسر ، وحدة دلس و وحدة الثنية، لأجل عملية البحث عن شاب مفقود.

وذلك بالمكان المسمى واد يسر بالطريق الوطني رقم 24 ببلدية لقاطة ولاية بومرداس.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإنه وفي فجر هذا اليوم تدعمت العملية بالفرقة السينوتقنية ” الكلاب المدربة”.

وباشرت عملها بتمشيط المنطقة بحثا عن المفقود مع تعزيز عملية البحث بفرقة الغطاسين للحماية المدنية على مستوى الواد.

العملية مازالت متواصلة بحضور مدير الحماية المدنية لولاية بومرداس، ورؤساء الوحدات و رئيس مصلحة الحماية العامة .

وحسب ذات المصالح لحد الساعة لا توجد أي معلومة تأكد وجود الضحية في العنوان المذكور.