بومرداس: إحباط عملية حرڤة وتوقيف 28 شخصا من جنسيات مختلفة

تمكنت مصالح فرقة مكافحة التهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري ببومرداس، من إحباط عملية هجرة غير مشروعة عبر البحر وتوقيف 28 شخص من جنسيات مختلفة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تتعلق القضية بتكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد والتحضير والتدبير لعملية تهريب المهاجرين.

وتمت العملية بعد التحري وتوقيف المدبر الرئيسي لها مع شريكيه متلبسين بإعداد مادة البنزين واستغلالها من أجل تزويد القوارب المعدة للهجرة.

وكانت القوارب متواجدة بأحد شواطيء الولاية، لنقل المرشحين للهجرة وتوصيلهم إلى مكان العملية مقابل مبالغ مالية عن كل رحلة. مستغلين وبطريقة احتيالية المركبات المستأجرة من وكالات السيارات.

وتم ضبط وتوقيف 28 شخص من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و44 سنة أرادوا ركوب قارب البحر مع استرجاع قارب نزهة يبلغ طوله 06.20 متر، ومحرك بقوة 40 حصان.

بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة الوطنية والصعبة، وسيارة سياحية ملك لإحدى وكالات السيارات. كانت تستعمل في نقل المرشحين للهجرة غير الشرعية. ودلاء بنزين من مختلف السعات.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسماع الأطراف على محاضر رسمية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.