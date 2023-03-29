بومرداس: إحباط محاولة “حرقة” لـ 16 شخصا وحجز 2170 أورو

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن بومرداس من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 16 شخصا من أحد شواطئ المدينة.

وأوضحت مسؤولة خلية الاتصال بأمن ولاية بومرداس، الملازم الأول كرجاني هاجر “لوأج”، بأن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بأمن الولاية. أفشلتا مؤخرا مخطط هجرة غير شرعية عبر البحر. و أوقفت 16 عنصرا ( 19 إلى 44 سنة) ينحدرون من مناطق مختلفة من الولاية من بينهم منظمو هذه العملية.

كما أضافت ذات المتحدثة، أنه تم إفشال هذه العملية و تفكيك الشبكة الإجرامية المتورطة فيها. بعد استغلال معلومات وردت إلى مصالح الأمن حول التخطيط لهذه الهجرة السرية. كما أشارت إلى أنه تم حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب 2170 أورو و قارب نزهة يستعمل في العملية و هواتف نقالة.

و بعد تحويل الموقوفين إلى المصلحة الأمنية المعنية من أجل إنجاز ملفات قضائية و استكمال إجراءات التحقيق. تم تقديمهم أمام العدالة.