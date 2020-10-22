بومرداس.. إخضاع مديرة مدرسة أحمد باكور للحجر المنزلي وفحص الطاقمين الإداري والتربوي

أعلنت مديرية التربية لولاية يومرداس عن خضوع مديرة مدرسة أحمد باكور في زموري للحجر المنزلي بعد اشتباه اصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت المديرية في بيان لها، أن المديرة أجرت التحاليل اللازمة، وتخضع حاليا للحجر المنزلي في انتظار ظهور النتائج النهائية.

وجاء في البيان “ساد نوع من الارتباك لدى اساتذة المدرسة بخصوص انتقال العدوى لديهم”

وقامت مصالح مديرية التربية صباح اليوم الخميس بالتنسيق مع مصالح مديرية الصحة بايفاد لجنة طبية الى المؤسسة لفحص الطاقمين الاداري والتربوي.

وطلبت منهم التنقل الى مستشفى الثنية من اجل إجراء التحاليل الطبية اللازمة للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه ، وعليه فقد تم نقل المعنيين، والقيام بالتحاليل اللازمة لهم.

كما نفت مديرية التربية لولاية بومرداس ماتم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص غلق المدرسة، مؤكدة بان هذا الامر من اختصاص مديرية الصحة.