بومرداس.. إخماد حريق التهم 2 هكتار من الأدغال والأحراش

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يسر، صباح اليوم الاثنين، لأجل إخماد حريق بقرية تاعوينت بلدية تيمزريت دائرة يسر.

كما أسفر الحريق على احتراق حوالي 2 هكتار أدغال وأحراش.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنعه من الانتشار إلى البيوت البلاستيكية والمساكن المجاورة دون تسجيل أي خسائر بشرية.

في حين، قدمت مصالح الحماية المدنية، جملة من النصائح مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة. حيث دعت إلى الرفع من درجة الحيطة والحذر بالنسبة للمواطنين والفلاحين لتفادي مثل هذه الحرائق والحفاظ على الثروة النباتية.