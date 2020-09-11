بومرداس: إرتفاع حصيلة الحادث المروري إلى 3 قتلى و7 جرحى

إرتفعت حصيلة الحادث المروري الذي وقع صبيحة اليوم الجمعة بالطريق السيار على مستوى بلدية الأربعطاش إلى 3 وفيات و7 جرحى.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة مدعمة بوحدة الثانوية بودواو.

وتدخلت الحماية المدنية، لأجل حادث مرور وقع على الساعة 10:45 وتمثل في تصادم 03 شاحنات و 06 سيارات.

ووقع الحادث على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش اتجاه الجزائر.

وأسفر الحادث على وقوع ثلاث وفيات طفل و رجلين تبلغ اعمارهم 12سنة ، 36 سنة ٫ 43 سنة.

كما خلّف الحادث سبعة جرحى طفلين، رجلين ، وامرأتين تتراوح اعمارهم بين 15 و 56 سنة نقلو الى عيادة متعددة الخدمات خميس الخشنة.