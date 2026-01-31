بومرداس.. إزالة اللافتة وفتح الطريق أمام المواطنين

أكدت مصالح ولاية بومرداس، أنه تم إعادة فتح الطريق الوطني رقم 12 في الاتجاهين على مستوى بلدية الناصرية، بعد الانتهاء من عملية التدخل إثر سقوط لافتة توجيهية بسبب الرياح القوية.

وكانت ذات المصالح قد أعلنت في وقت سابق عن غلق الطريق الوطني رقم 12 ببلدية الناصرية. بسبب سقوط لافتية توجيهية فوق مركبة سياحية مما أسفر عن إصابة سائقها.

