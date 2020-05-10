بومرداس.. إستئناف أشغال التهيئة الخارجية لموقع 3000 مسكن “عدل”

اعلنت، اليوم الأحد، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن استئناف أشغال التهيئة الخارجية بموقع 3.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بخميس الخشنة بولاية بومرداس.

أفادت الوكالة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن “إعادة بعث اشغال لتهيئة الخارجية للمشاريع جاء لعدة اسباب من بينها كون الاشغال تنجز في الهواء الطلق ولا يوجد احتكاك بين العمال”.

وأضافت الوكالة أن المدير العام للوكالة، طارق بلعريبي، كان قد اطلع ميدانيا على مدى تقدم الاشغال بهذا الموقع وشدد على ضرورة اخذ كل الاحتياطات الوقائية.

وأشارت وكالة عدل أن بلغريبي أبدى حرصه على مواصلة اشغال التهيئة الخارجية في هذا الموقع الذي يحتوي على المرافق العمومية الضرورية.

هذا ويعتبر موقع 3.000 سكن بخميس الخشنة من أكبر المشاريع السكنية بولاية بومرداس وهو موجه لمكتتبي “عدل” بالجزائر العاصمة.