بومرداس: إصابة شخصين في حادث مرور

تدخلت الوحدة الرئيسية الحماية المدنية لولاية بومرداس، اليوم الأربعاء، في حدود الساعة 09:55 لأجل حادث مرور.

و مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، تمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية في الطريق الوطني رقم 05 تيجلابين اتجاه الجزائر.

وأسفر الحادث على إصابة شخصين من جنس ذكر، تم اسعافهما ونقلهما من طرف الاسعافات الى مستشفى بومرداس.

وجددت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس نداءها الوقائي لفائدة السائقين ومستعملي الطريق.

ودعت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس الى توخي الحيطة والحذر وعدم إفراط في السرعة، واحترام قانون المرور.

وقد لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب 791 آخرون بجروح إثر وقوع 776 حادث مرور على المستوى الوطني.

ووقعت حوادث المرور خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري ، حسب حصيلة أوردتها الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.