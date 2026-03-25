بومرداس.. إصابة 3 أشخاص في حريق شقة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق شقة بولاية بومرداس ومنع انتشاره.

وخلّف الحريق إصابة 3 أشخاص لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

للإشارة، تدخلت الحماية المدنية على الساعة 12سا 01د، من أجل إخماد حريق شقة بالطابق الثامن لعمارة سكنية. تتكون من (ط،أ+09) بالمكان المسمى إقامة “دقيش-فوعيص” ، ببلدية و دائرة بومرداس.

وسخّرت لهذا التدخل 4 شاحنات إطفاء، شاحنة السلم الميكانيكي، سيارتي إسعاف.

