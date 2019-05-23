بومرداس.. إصابة 41 تلميذا بتسمم بعد تناولهم الجبن والكاشير في شعبة العامر

أصيب41 تلميذ ابتدائي بمدرسة “علاش موسى” بقرية أولاد علي ببلدية شعبة العامر في بومرداس اليوم الخميس بأعراض تسمم غذائي.

حيث عانوا من آلام في البطن، لكن حياتهم ليست في خطر بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية وذلك بعد تناولهم جبن والكاشير اقتنوها بأنفسهم من دكان للمواد الغذائية مجاور للمدرسة.

تم نقل التلاميذ المعنيين بصفة مستعجلة إلى عيادة متعددة الخدمات بالقرية و بعد تلقي الإسعافات الأولية الضرورية غادر الأطفال كلهم العيادة و عادوا جلهم إلى مقاعد الدراسة و هم في حالة جيدة.

وأوفدت كل من مصالح التجارة و الصحة والسكان، لجنة تحقيق إلى عين المكان من أجل تحديد أسباب هذه الوضعية.

مع الإشارة إلى أن والي الولاية، يحيى يحياتن، قد تنقل رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى عين المكان حيث تفقدا وضعية الأطفال المصابين واطمأنوا على صحتهم وظروف تمدرسهم.