بومرداس.. إصابة 8 أشخاص في اصطدام  بين حافلتين

أصيب 8 أشخاص في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بالمكان المسمى حي اللوز، ببلدية و دائرة الثنية ولاية بومرداس.

وأوضحت مصالح الحماية، أنها تدخلت على الساعة 09سا09د من أجل حادث اصطدام بين حافلتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 05 بالمكان المسمى حي اللوز، ببلدية ودائرة الثنية.

مشيرة أن الحادث خلف 8 جرحى من بينهم في حالات صدمة، تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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