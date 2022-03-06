بومرداس: إكتشاف مخزنين لإحتكار مادة التبغ وحجز 27578 وحدة
إكتشفت مصالح الأمن الحضري أولاد موسى بولاية بومرداس مخزنين لإحتكار مادة التبغ. والتي قام صاحبيها بتخزين كميات معتبرة فيه من مادة الشمة والسجائر لمختلف الأصناف. بهدف حدوث ندرة فيها و بيعها بأثمان غالية.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد قام عناصر الشرطة بالتحقيق في القضية. وتبيّن من خلاله أن السلع المتواجدة غير مفوترة و منها غير صالحة للإستهلاك لتباشر المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية بحجز الكميات المحتكرة داخل المخزنين بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية بومرداس. حيث بلغت الكميات المحجوزة 21160 علبة سجائر من مختلف الأصناف. بالإضافة كذلك إلى 6418 وحدة من مادة الشمة بمجموع 27578 وحدة. كما تم سماع المشتبه فيهما و إنجاز ملفات قضائية في حقهما و بعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام العدالة.
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بومرداس: توقيف شبكة إجرامية تتاجر في المخدرات
أوقفت مصالح الدرك الوطني، شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص تمتهن المتاجرة بالمخدرات بولاية بومرداس.
وفي بيان لذات المصالح فإن الموقوفين ينتمون إلى عصابة أحياء تقوم ببث الرعب والخوف في الأحياء السكنية.
وأضاف ذات المصدر، أن المشتبه فيهم تم توقيفهم من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس.
كما تم حجز مؤثرات عقلية من نوع إكستازي، بندقية صيد بحري وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام.
الى جانب ذالك، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، أين تم إيداعهم الحبس.