بومرداس: إكتشاف مخزنين لإحتكار مادة التبغ وحجز 27578 وحدة

إكتشفت مصالح الأمن الحضري أولاد موسى بولاية بومرداس مخزنين لإحتكار مادة التبغ. والتي قام صاحبيها بتخزين كميات معتبرة فيه من مادة الشمة والسجائر لمختلف الأصناف. بهدف حدوث ندرة فيها و بيعها بأثمان غالية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد قام عناصر الشرطة بالتحقيق في القضية. وتبيّن من خلاله أن السلع المتواجدة غير مفوترة و منها غير صالحة للإستهلاك لتباشر المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية بحجز الكميات المحتكرة داخل المخزنين بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية بومرداس. حيث بلغت الكميات المحجوزة 21160 علبة سجائر من مختلف الأصناف. بالإضافة كذلك إلى 6418 وحدة من مادة الشمة بمجموع 27578 وحدة. كما تم سماع المشتبه فيهما و إنجاز ملفات قضائية في حقهما و بعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام العدالة.

طالع أيضا

بومرداس: توقيف شبكة إجرامية تتاجر في المخدرات