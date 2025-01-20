بومرداس: إمتلاء السدود بنسبة كبيرة بعد تساقط الأمطار
بقلم حمزة بن هويس
شهدت مختلف سدود ولاية بومرداس نسب امتلاء كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بفضل الكميات المعتبرة من الأمطار التي تهاطلت مؤخراً.
وقد بلغت نسبة امتلاء سد بني عمران 100%، بسعة تخزين بلغت 7.961 متر مكعب، مما يجعله من أبرز السدود التي وصلت إلى طاقتها القصوى. في المقابل، سجل سد الحميز نسبة امتلاء قدرها 45% بحجم 6.644 متر مكعب، بينما بلغت نسبة الامتلاء في سد قدارة 29%، مع سعة تخزين تصل إلى 40.62 متر مكعب.
أما بالنسبة لـ سد تاقصبت الواقع في ولاية تيزي وزو المجاورة، فقد سجل نسبة امتلاء قدرها 27% بسعة تخزين بلغت 47.44 متر مكعب.
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