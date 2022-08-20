بومرداس.. إنتشال جثة الغريق المفقود بزموري
تمكنت فرقة الغطس التابعة للوحدة البحرية للحماية المدنية بزموري، اليوم السبت، من العثور على الغريق المفقود منذ مساء الخميس بشاطئ بروك بولاية بومرداس.
وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تم انتشال الغريق بعد عملية بحث واسعة دامت 3 أيام، تم العثور عليه بنفس الشاطئ.
كما أوضح ذات المصدر، أن الضحية من جنس ذكر متوفي، يبلغ من العمر 15 سنة، تم تحويله من طرف اسعافات الحماية لمستشفى الثنية.
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كما سجلت مصالح الحماية المدنية لدائرة بودواو بولاية بومرداس اليوم وفاة غريقين على مستوى شاطئ عين عبد الله. كذا شاطئ غابة الساحل زموري.
واوضحت ذات المصالح ان الغريق الاول وهو شاب يبلغ من العمر 18 سنة تم تحويله من طرف إسعافاتنا إلى عيادة متعددة الخدمات بودواو. بينما الغريق الثاني يبلغ من العمر 20 سنة تم تحويله من طرف إسعافاتنا إلى مركز الصحي زموري.
كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية بومرداس مدعمة بفرقة الغطاسين لاجل غريق مفقود على مستوى شاطئ ممنوع ببلدية قورصو . فيما عملية البحث متواصلة حسب معلومات أولية الغريق يبلغ من العمر 15 سنة.
بومرداس.. حجز 8 قناطير من السكالوب الفاسد داخل شاحنة
كما حجزت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري تيجلابين لولاية بومرداس، كمية معتبرة من اللحوم البيضاء (سكالوب) الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك.
وفي بيان لامن الولاية، فقد قدرت الكمية المحجوزة بـ8 قناطير كانت محملة على متن شاحنة تبريد.
وفي هذا السياق تم التفطن إلى ذلك بعد عملية مراقبة أمنية للمركبة، حيث عاينت عناصر الشرطة عدم تشغيل مبرد الحاوية بالرغم من الكمية الكبيرة للحوم التي كانت تحملها.
كما تم معاينة الحمولة من طرف الطبيب البيطري، الذي أثبت بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري لانعدام شروط الحفظ والنقل كما أنها مجهولة المصدر.
ليتم بعدها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحبها، مع إتلاف المحجوزات على مستوى المصالح المختصة.