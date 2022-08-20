بومرداس.. إنتشال جثة الغريق المفقود بزموري

تمكنت فرقة الغطس التابعة للوحدة البحرية للحماية المدنية بزموري، اليوم السبت، من العثور على الغريق المفقود منذ مساء الخميس بشاطئ بروك بولاية بومرداس.

وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تم انتشال الغريق بعد عملية بحث واسعة دامت 3 أيام، تم العثور عليه بنفس الشاطئ.

كما أوضح ذات المصدر، أن الضحية من جنس ذكر متوفي، يبلغ من العمر 15 سنة، تم تحويله من طرف اسعافات الحماية لمستشفى الثنية.

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