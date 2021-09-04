بومرداس.. إنتشال جثة غريق من شاطئ ليصالين

تمكن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة دلس، في بومرداس، صباح اليوم السبت، من انتشال جثة غريق، على مستوى شاطئ ليصالين الشرقي ببلدية أعفير.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فإن الغريق من جنس ذكر ويبلغ من العمر حوالي 25 سنة.

وتم نقل جثة الغريق، من طرف اسعافات الحماية المدنية، إلى مصلحة استعجالات دلس.

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