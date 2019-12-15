بومرداس.. إنتشال جثة في حالة متقدمة من التعفن بسواحل دلس

تم إنتشال جثة شخص مجهول الهوية في حالة متقدمة من التعفن بسواحل بلدية دلس، شرق ولاية بومرداس، ليلة أمس السبت.

وأوضح المكلف بخلية الإعلام للحماية المدنية، النقيب أيت قاسي أحمد، أنّ صيادي المنطقة الذين خرجوا للصيد في حدود الساعة العاشرة من ليلة أمس، اكتشفوا وانتشلوا على مستوى ساحل بلدية دلس بالقرب من الميناء الجثة بعدما طفت فوق سطح الماء.

وبعد تدخل مصالح الحماية المدنية إثر إبلاغهم من طرف الصيادين، تم نقل الجثة لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى دلس في إنتظار تقرير الخبرة وتحاليل الطب الشرعي التي سيتم إجراؤها عليها للحصول على معلومات حولها.