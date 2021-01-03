بومرداس: إنطلاق السنة الدراسية بالمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي

أشرف اليوم الأحد، والي ولاية بومرداس، على إنطلاق السنة الدراسية 2021 بالمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي.

وأشرف الوالي على الافتتاح بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور مدير الصحة والسكان مرفوقا بإطارات القطاع.

فبعد رفع العلم على أنغام النشيد الوطني، تفقد الوفد الجناح البيداغوجي للمعهد، من أقسام دراسية، المخابر، المدرجات وكذا مكتبة المطالعة.

وضمت لدفعة الأولى للمعهد الذي يتسع لأزيد من 250 مقعد بيداغوجي، 197 طالب وطالبة ستتعزز بهم المنظومة الصحية.

وهذا من خلال توفير اليد العاملة في مجال الشبه الطبي وفي مختلف التخصصات.