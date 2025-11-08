بومرداس.. إنقاذ امرأة سقطت في بئر بخميس الخشنة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية بومرداس، من إنقاذ امرأة سقطت في بئر بعمق حوالي 10 أمتار على مستوى حي أولاد علي بلدية خميس الخشنة.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت في حدود الساعة 06:55 لأجل انقاذ امرأة سقطت في بئر بعمق حوالي 10 أمتار. على مستوى حي أولاد علي بلدية و دائرة خميس الخشنة.

مشيرة أن المرأة تبلغ من العمر 22 سنة تم إسعافها ونقلها إلى عيادة متعددة الخدمات بخميس الخشنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور