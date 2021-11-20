بومرداس: إنقاذ عائلة كاملة من الإختناق بالغاز

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس من انقاذ عائلة كاملة من الإختناق بالغاز ليلة أمس الجمعة.

وفي بيان للحماية المدنية للولاية اليوم السبت، فقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة الثنية ليلة أمس لأجل انقاذ عائلة كاملة

جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون على مستوى بلدية الثنية.

في هذا السياق أضاف البيان أن العائلة متكونة من الأب و الأم و 03 أطفال تتراوح اعمارهم بين 3 سنوات و 38 سنة يعاونون من صداع

تم اسعافهم و نقلهم من طرف مصالح الحماية الى مستشفى الثنية

كما جددت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس ندائها الوقائي خاصة و تزامنا مع إنخفاض درجة الحرارة من رفع من درجة الحيطة والحذر.

وهذا بترك منافذ التهوية مفتوحة و عدم سدها مع مراقبة لون الشعلة و كذا المراقبة الدورية للاجهزة التي تشتعل بالغاز من طرف إخصائي حد ضرورية.

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