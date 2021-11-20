بومرداس: إنقاذ عائلة كاملة من الإختناق بالغاز
تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس من انقاذ عائلة كاملة من الإختناق بالغاز ليلة أمس الجمعة.
وفي بيان للحماية المدنية للولاية اليوم السبت، فقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة الثنية ليلة أمس لأجل انقاذ عائلة كاملة
جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون على مستوى بلدية الثنية.
في هذا السياق أضاف البيان أن العائلة متكونة من الأب و الأم و 03 أطفال تتراوح اعمارهم بين 3 سنوات و 38 سنة يعاونون من صداع
تم اسعافهم و نقلهم من طرف مصالح الحماية الى مستشفى الثنية
كما جددت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس ندائها الوقائي خاصة و تزامنا مع إنخفاض درجة الحرارة من رفع من درجة الحيطة والحذر.
وهذا بترك منافذ التهوية مفتوحة و عدم سدها مع مراقبة لون الشعلة و كذا المراقبة الدورية للاجهزة التي تشتعل بالغاز من طرف إخصائي حد ضرورية.
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انقاذ 4 أشخاص من عائلة واحدة من الإختناق بباتنة
كما تمكنت فرق التدخل لوحدة القطاع حملة بباتنة، قبل قليل، من انقاذ 4 اشخاص من عائلة واحدة، يتمثلون في إمرأتين وطفلين.
أين تتراوح اعمارهم بين (6ـ 39 سنة) على التوالي، وهذا بعد تسممهم بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من سخان الماء بمسكنهم العائلي بالقطب الحضري حملة 3.
ليتم اسعاف الضحايا بعين المكان قبل تحويلهم الى المستشفى الجامعي.
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المدية: إنقاذ 3 أشخاص إختنقوا بالغاز
تمكنت وحدات الحماية المدنية بولاية المدية من إنقاذ وإسعاف 3 أفراد من عائلة واحدة، تعرضوا للإختناق بغاز أول أكسيد الكربون.
وحسب الحماية المدنية بالمدية، تدخلت وحداتها ليلة أمس على الساعة الـ 23:10 سا، من أجل إسعاف وإنقاذ 3 مختنقين بالغاز.
الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 11 و42 سنة، يعانون من ضيق في التنفس وفي حالة غثيان. بعد إختناقهم بالغاز المنبعث من سخان الماء بمنزلهم
بحي ثنية الحجر، بلدية ودائرة المدية، تم نقلهم إلى مستشفى الولاية.
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