بومرداس..إنقاذ  عائلة كاملة من الاختناق بالغاز  ببلدية الناصرية

انقذت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة برج منايل، مساء اليوم، عائلة بأكملها تعاني من تسمم من جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة برج منايل في حدود الساعة 19سا12 لاجل انقاذ عائلة بأكملها.

والتي تعاني من تسمم من جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء على مستوى حي ثالة كوفي بلدية ودائرة الناصرية.

وتتكون العائلة من 5 أفراد ( اب، أم و3 اطفال) تتراوح أعمارهم بين 8 و 45 سنة تم إسعافهم و تحويلهم في حالة مستقرة إلى مركز الصحي الناصرية الحمد لله دون تسجيل أي حالة وفاة.