بومرداس: إنقاذ عائلة من 6 أشخاص إستنشقوا الغاز في بودواو
بقلم أمينة داودي
تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس، من إنقاذ عائلة تتكون من 6 أفراد استنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية بودواو.
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس، فقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة بودواو ليلة أمس في حدود الساعة 23:35. لأجل إنقاذ عائلة تعاني من إختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون على مستوى حي بلدية بودواو.
وأسفر الحادث على 06 مصابين تتراوح أعمارهم بين 05 و 45 سنة في حالة غثيان ولهم صعوبة في التنفس. كما تم إسعافهم و تحويلهم إلى عيادة متعددة الخدمات ببودواو دون تسجيل أي حالة وفاة.
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