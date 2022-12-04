بومرداس: إنقاذ عائلة من 6 أشخاص إستنشقوا الغاز في بودواو

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس، من إنقاذ عائلة تتكون من 6 أفراد استنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية بودواو.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس، فقد تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة بودواو ليلة أمس في حدود الساعة 23:35. لأجل إنقاذ عائلة تعاني من إختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون على مستوى حي بلدية بودواو.

وأسفر الحادث على 06 مصابين تتراوح أعمارهم بين 05 و 45 سنة في حالة غثيان ولهم صعوبة في التنفس. كما تم إسعافهم و تحويلهم إلى عيادة متعددة الخدمات ببودواو دون تسجيل أي حالة وفاة.