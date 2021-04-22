بومرداس: اختناق ثلاثينية بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء

أخبار الجزائر
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بومرداس: اختناق ثلاثينية بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء
بقلم نسرين محفوف

تدخلت الوحدة الرئيسية الحماية المدنية لولاية بومرداس، في حادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالكرمة.

وأسفر الحادث على ضحية واحدة لها صعوبة في التنفس تبلغ من العمر 30 سنة.

وتم إسعافها ونقلها من طرف الإسعافات إلى مصلحة استعجالات بومرداس في حالة مستقرة.

وأوصت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس المواطنين والمواطنات بضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة مراقبة الاجهزة التي تشتغل بالغاز.

ودعت إلى ترك فتحات التهوية مع تهوية المنازل على الأقل 15 دقيقة يوميا.

كما دعت لمراقبة لون الشعلة ومخارج الغاز، والاستعانة بأخصائيين في حالة وجود أي عطب.


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