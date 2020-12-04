بومرداس: اختناق عائلة من 5 أفراد بغاز أحادي الكربون

تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة خميس الخشنة في حدود الساعة 22:40 من ليلة أمس لاجل انقاذ عائلة مختنقة بالغاز.

وحسب بيان الحماية المدنية لبومرداس، اليوم الجمعة، أصيب أفراد العائلة باختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء.

وتتكون العائلة من 5 أفراد ( رجل وامرأة و 3 اطفال ) يعانون من صعوبة في التنفس.

وقد تم اسعافهم وتحويلهم الى عيادة متعددة الخدمات خميس الخشنة.

وذكرت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.

وحذرت من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.