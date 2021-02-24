بومرداس: اختناق 3 أفراد من عائلة واحدة بالغاز

تدخلت الوحدة الرئيسية الحماية المدنية لولاية بومرداس مساء الثلاثاء، لاجل حادث اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون بحي 221 مسكن.

وأسفر الحادث على اختناق 3 أفراد من عائلة واحدة ( رجل وإمرأة ورضيع) تتراوح اعمارهم بين 06 أشهر و31 سنة.

وكان الضحايا يعانون من صعوبة في التنفس، حيث تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى بومرداس دون تسجيل وفيات.

وأوضحت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس جميع المواطنين والمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهوية المنازل.

مع التأكد من عدم انسداد فتحات التهوية ومخارج الدخان ومراقبة لون الشعلة.