بومرداس: استرجاع أكثر من 44 مليون سنتيم مزورة

قامت مصالح فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس. بعملية أمنية تم على إثرها إحباط وشل نشاط شبكة إجرامية تقوم بتداول أوراق نقدية مزورة.

وأكدت معلومات وردت للمصلحة المحققة عن تنقل أشخاص على متن مركبة. بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الوطنية مزورة بغية تداولها في السوق. ليتم الإطاحة بهم و ضبط المبلغ المالي المقدر بـأكثر من 44 مليون سنتيم من العملة الوطنية المزورة. من فئات 2000دج ، 1000 دج و200 دج.

ويتعلق الأمر بشخصين تتراوح أعمارهما بين 29 سنة و 31 سنة.

وقد تم تحويل الأطراف إلى المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق. والتي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية، تزوير أوراق نقدية مزورة.