بومرداس: الأمن يستهدف 453 محل تجاري عبر 12 بلدية للوقوف على التدابير الوقائية

قامت مصالح أمن ولاية بومرداس بداية من الفاتح إلى غاية 20 من شهر أوت الجاري. باستهداف 453 محل تجاري و2310 مواطن، مست 12 بلدية بالولاية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في سلسلة الخرجات الإتصالية الأمنية الجوارية في شقيه التحسيسي والردعي. باستهداف أصحاب المحلات التجارية وكذا أصحاب حافلات النقل الجماعي ومستمعلي الطرقات باقليم الإختصاص. للوقوف عن مدى إلتزامهم بالتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19.

ومست العملية 12 بلدية تمثلت في بومرداس، خميس الخشنة، برج منايل، أولاد هداج، أولاد موسى، سي مصطفى يسر الثنية بودواو، قورصو، الأربعطاش، حمادي. تم من خلالها تقديم توجيهات أمنية تمثلت في ضرورة الإلتزام بالبروتوكول الصحي الوقائي. كإجبارية إرتداء الأقنعة الواقية، إحترام مسافة التباعد الجسدي، توفير المطهر الكحولي.