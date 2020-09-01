بومرداس.. الإطاحة بتاجر وهمي استحوذ على أموال معتبرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية لأمن ولاية بومرداس، من الإطاحة بتاجر وهمي يستغل مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على ضحاياه.

ووفق مصالح أمن بومرداس، فقد أطاحت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية، بتاجر وهمي في الثلاثينات من العمر ينحدر من إحدى ولايات شرق الوطن.

وفي هذا الإطار، فقد تبيّن بأن “التاجر” يستغل مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال والإيقاع بالضحايا عبر صفحات تجارية إشهارية وهمية، أين استحوذ على مبالغ مالية معتبرة من عملياته.

وبدأت حيثيات القضية عند شراء ضحية أثاثا منزليا عبر صفحة تجارية إشهارية وهمية عرضت سلعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استدراج الضحايا وسلبهم أموالهم بطرق غير مشروعة.

وقد دفع الضحية المبلغ المتفق عليه على شطرين، وبعد الإنتهاء من الدفع يقوم باقتناء السلعة المطلوبة، ليكتشف أنه راح ضحية نصب واحتيال من طرف التاجر الوهمي، ليقيّد بعدها شكوى رسمية إلى الفرقة المتخصصة.

وباءً على ذلك، باشرت الضبطية القضائية تحرياتها على الفور، أين تم التأكد من احتيال الحساب الإلكتروني الخاص بالمشتبه فيه والذي لا أساس له من الصحة، ليتم إنجاز ملف قضائي وأرسل إلى الجهات القضائية المتخصصة.