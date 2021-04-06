بومرداس.. الإطاحة بجماعة أشرار وحجز مخدرات وهيروين ومؤثرات عقلية 

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لأمن بومرداس، من إلقاء القبض على جماعة أشرار وحجز مخدرات وهيروين ومؤثرات عقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تمت هذه العملية، على اثر معلومات وردت إلى الفرقة، مفادها قيام بعض الشباب بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ليتم فتح تحقيق في القضية ومباشرة التحريات من طرف عناصر الضبطية القضائية.

وتكللت التحقيقات، بإلقاء القبض على جماعة أشرار على مستوى المخرج الشمالي لمدينة بودواو.

وتتكون الجماعة من 5 أشخاص، تم ضبط بحوزتهم على 785.71 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي.

بالإضافة إلى 0.17 غرام من مادة الهيروين و544 مؤثر عقلي.

وكذا أسلحة بيضاء ومبالغ مالية عائدات تلك السموم.

ليتم تحويل المشتبه فيهم، للمصلحة لإستكمـال الإجراءات القانونية مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.