بومرداس: الإطاحة بجماعة إجرامية و حجز 5892 قرص مهلوس

تمكنت شـرطة بومـرداس من الاطاحة بجماعة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم 5892 قرص مهلوس.

وفي بيان لأمن الولاية فقد تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن بومرداس من توقيف ثلاثة اشخاص،

مشتبه فيهم تورطوا في جرائم المخدرات و الأقراص المهلوسة.

حيث تمت العملية بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بترويجها و بيعها و كذلك تخزينها.

أين تم إستغلال كل ما يفيد التحقيق لتتمكن عناصر الفرقة من توقيفهم، مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 5892 قرص من نوع بريقابالين.

إلى جانب كمية من المخدرات صنف القنب الهندي مبلغ مالي يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم و سيارتين سياحيتين.

بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور، حيث تم تحويل الأشخاص الموقوفين لإنجاز ملفات قضائية في حقهم، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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