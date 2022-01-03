بومرداس: الإطاحة بجماعة إجرامية و حجز 5892 قرص مهلوس
تمكنت شـرطة بومـرداس من الاطاحة بجماعة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم 5892 قرص مهلوس.
وفي بيان لأمن الولاية فقد تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن بومرداس من توقيف ثلاثة اشخاص،
مشتبه فيهم تورطوا في جرائم المخدرات و الأقراص المهلوسة.
حيث تمت العملية بعد ورود معلومات تفيد بقيامهم بترويجها و بيعها و كذلك تخزينها.
أين تم إستغلال كل ما يفيد التحقيق لتتمكن عناصر الفرقة من توقيفهم، مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 5892 قرص من نوع بريقابالين.
إلى جانب كمية من المخدرات صنف القنب الهندي مبلغ مالي يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم و سيارتين سياحيتين.
بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور، حيث تم تحويل الأشخاص الموقوفين لإنجاز ملفات قضائية في حقهم، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
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كما تمكنت مصالح شرطة بومرداس من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 9 عناصر تنشط في مجال سرقة السرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية.
وأسفرت العملية عن استرجاع 12 مركبة من داخل وخارج التراب الوطني، في حين، تم إحالة المتهمين على الجهات القضائية المختصة.
وجاءت العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها ومتابعة الشبكات الإجرامية المختصة في سرقة المركبات وتزوير هياكلها ووثائقها، مع عرضها من جديد في السوق الوطنية.
حيث تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، واستغلالا لمعلومات مفادها الوصول لشبكة إجرامية مختصة.
قامت بإيداع العديد من الملفات القاعدية المزورة خاصة بمركبات مسروقة داخل وخارج الوطن، وذلك بعد إجراء تعديلات على أرقامها التسلسلية.
وكذا تزوير ملفاتها القاعدية، على الفور تمت مباشرة التحريات في القضية، أسفرت عن توقيف ٩ أشخاص مشتبه فيهم ينحدرون من مختلف ولايات الوطن.
في حين، تم استرجاع 11 مركبة، منها مركبة مهربة خارج التراب الوطني. مع 11 ملفا قاعديا مع مبالغ مالية وهواتف نقالة، إلى جانب محررات إدارية مزوّرة.
وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.