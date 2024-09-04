بومرداس: الإطاحة بجماعة مختصة في سرقة المركبات

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، من الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في سرقة المركبات.

العملية جاءت بناءً على شكوى تقدم بها مواطنون لفرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بودواو بأمن ولاية بومرداس. مفادها تعرض مركباتهما للسرقة، على الفور تم مباشرة التحريات في القضية، والتي تمكنت خلالها الضبطية القضائية. من توقيف أفراد العصابة المكوّنة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 35 سنة.

وتم خلال العملية، استرجاع حافلة لنقل المسافرين، مركبة سياحية، معدات تستعمل في عملية السرقة.

ليتم تحويلهم للمصلحة وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية سيتم تقديمهم أمام العدالة.