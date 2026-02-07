بومرداس: الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات

تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس مؤخرا من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 4 أشخاص، متخصصة في سرقة مختلف أنواع المركبات.

وحسبما جاء اليوم السبت في بيان لهذا الجهاز الأمني، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات تضم 4 أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 33 و 40 سنة.

وتعود حيثيات القضية إلى تقييد شكوى من طرف أحد المواطنين بخصوص تعرضه لسرقة مركبته. حيث أفضت التحريات الميدانية في القضية إلى تحديد هوية أفراد الشبكةوكشف أسلوبهم الإجرامي.

ومكنت عملية توقيف عناصر هذه الشبكة من استرجاع شاحنة مسروقة. وحجز مركبةنفعية كانت تستعمل في عمليات السرقة، بالإضافة لأدوات مستعملة في السرقة.

وإثر إستكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.