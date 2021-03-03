بومرداس:  الإطاحة  بشبكة إجرامية وحجز أوراق نقدية مزورة متداولة في السوق

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري لأمن دائرة برج منايل بأمن ولاية بومرداس، من حجز أوراق نقدية مزورة للعملة الوطنية.

كما تم توقيف شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 16 و 28 سنة، مقيمين ببلدية زموري.

حيثيات القضية تعود عند ترسيم شكوى من أحد التجار مفادها قيام أحد الأطفال بشراء بعض المستلزمات بورقة 2000 دج مزورة.

ليتم مباشرة فتح تحقيق في القضية من طرف عناصر الضبطية القضائية و التي تكللت بالإطاحة برؤوس الشبكة الإجرامية.

حيث ضبط بحوزتهم 35 ورقة نقدية من فئة 2000 دج مزورة، ليتم تحويل المشتبه فيهم للمصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، بتهمة طرح و حيازة وتوزيع علامات نقدية قصد إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني.