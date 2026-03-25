بومرداس..الإطاحة بشبكة تروج السموم بين الشباب

تمكنت قوات الـBRI ببومرداس من الإطاحة، بشبكة إجرامية في ترويج المخدرات وتضبط 10صفائح منها.

وجاءت العملية الأمنية بعد ورود معلومات لنشاط الشبكة الإجرامية في ترويج السموم.

وبعد تحريات أفراد الضبطية القضائية مكنت الأخيرة، من الإيقاع بعناصر الشبكة الإجرامية المقدر عددهم بخمس أشخاص مشتبه فيهم.

وتم خلال العملية ضبط وحجز 10 صفائح من المخدرات بوزن يفوق 1 كلغ . كمية من المخدرات الصلبة (07 غ من الكوكايين). ملبغ مالي من عائدات الترويج، مركبة تستعمل في نقل السموم. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس.