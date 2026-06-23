بومرداس: الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز 3 كلغ من “الكيف”

تمكنت شرطة بومرداس ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات. من الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة وحجز 3 كلغ من المخدرات.

العملية جاءت على إثر معلومات مفادها إستغلال أفراد عصابة من المجرمين لأحد الأماكن لإخفاء و ترويج المخدرات. بعد التحريات الدقيقة في القضية داهمت عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس مكان تواجد المشتبه فيهم.

حيث أسفرت العملية على الإيقاع بأفراد العصابة الإجرامية المكونة من شخصين ، تتراوح أعمارهما ما بين 34 سنة و 36 سنة ينحدرون من ولاية بومرداس.

وبعد عمليات التفتيش تم ضبط كمية هامة من المخدرات صنف القنب الهندي كان بصدد ترويجها في أوساط الشباب، عبر بلديات الولاية. مع ضبط و حجز 03 كلغ من المخدرات. مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل.

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