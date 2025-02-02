بومرداس: الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات ببرج منايل

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة برج منايل بولاية بومرداس من إحباط نشاط جماعة إجرامية كانت بصدد نقل وترويج 10 صفائح من المخدرات بكمية تقدر بـ 01 كلغ “القنب الهندي”.

كما تم حجز مبلغ مالي يقارب 124 مليون سنتيم من عائدات الترويج. حيث تم إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 سنة و 52 سنة. ليتم تحويلهم إلى المصالح المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية وضع للبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة منظمة.

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