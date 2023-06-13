بومرداس: الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات الحرقة

إستطاعت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لبومرداس، من كشف عملية هجرة غير شرعية على مستوى إحدى شواطئ دلس.

كما تمكنت ذات المصالح، من توقيف أفراد الشبكة المنظمة لها. و التي كانت تقوم بجلب الفئات الشبانية الراغبة في الهجرة وبأموالهم تقوم بشراء المعدات.

من جهة أخرى فالمشتبه فيهم إقتسموا الأدوار في اقتراف جرمهم، فمنهم من أوكلت له عملية إستقطاب الفئات الشبانية الراغبة في الهجرة عبر أمواج البحر لقاء مبالغ مالية أو عمولات. بالإضافة كذلك إلى أن عملية جمع المال و البحث عن جهاز تحديد المواقع GPS يتكفل بها أحد المشتبه فيهم. ليتم إبرام إتفاق يخص التحضير والتدبير للرحلة السرية.

كما تم خلال العملية حجز قاربين و محرك مع إلقاء القبض على الشبكة المنظمة لهذه العملية البالغ عددهم أربعة أشخاص. تترواح أعمارهم ما بين 26 سنة 34 سنة. و إستكمالا لإجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات قضائية ضدهم مع تقديمهم أمام العدالة.