بومرداس: الإطاحة بشبكة مختصة في بيع وشحن البطاقات عبر “الفايسبوك” باولاد هداج

تمكنت شرطة أولاد هداج التابعة لأمن دائرة بودواو بأمن ولاية بومرداس، عن وضع حد لشبكة إجرامية. مكونة من أشخاص من بينهم إمرأة ينحدرون من إحدى ولايات الوسط.

حيث يقومون باستغلال صفحات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام ضحاياهم والاحتيال عليهم عن طريق بيع وشحن العملات وتعبئة كل البطاقات الخاصة بالشحن. حيث أن نشاط العصابة الإجرامية يمتد عبر عدة ولايات من الوطن.

وأسفرت العملية الشرطية بعد التحقيق الدقيق من التوصل إلى تحديد هويتاهم وتوقيفهم مع ضبط وحجز بحوزتهم. على مبالغ مالية من عائدات النشاط الإجرامي. بطاقات مغناطيسية بنكية وبريدية و وصولات بريدية. دراجتين دراجات ناريتين.

تم تحويلهم للمصلحة وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. عن قضية النصب على الجمهور من خلال تلقي واستلام الأموال بالاحتيال لسلب ثروة الغير. بإستعمال تكنولوجيا الإعلام الاتصال ضمن شبكة إجرامية منظمة وطنيا .

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