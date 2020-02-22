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بومرداس.. الإطاحة بشبكة وطنية مختصة بسرقة السيارات الفاخرة

أخبار الجزائر
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بومرداس.. الإطاحة بشبكة وطنية مختصة بسرقة السيارات الفاخرة
بقلم خالد دحماني

أطاح الدرك الوطني بولاية بومرداس، اليوم السبت، بشبكة إجرامية تضم ستة عناصر متخصصة في سرقة السيارات والمركبات الفاخرة.

وتكفل تنفيذ العملية وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية ببودواو، التي تمت إثر تكثيف التحريات التي إستندت إلى معلومات مؤكدة مكنت من تحديد مكان تواجد أفراد هذه الشبكة.

وتنشط هذه الشبكة الإجرامية عبر ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة، الجلفة و البليدة و المدية.

وأسفرت عملية توقيف عناصر الشبكة عن حجز معدات تستعمل في جرائم السرقة وإسترجاع شاحنة وثلاثة سيارات مع تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عقب إتمام إجراءات التحقيق.


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